Re Carlo III e la regina Camilla attesi a Ravenna tra marzo e aprile La visita dei reali britannici rientrerebbe nel tour italiano per il Giubileo. Possibile tappa al Museo Byron, dedicato al poeta inglese che visse a Palazzo Guiccioli.

Re Carlo III e la regina consorte Camilla avrebbero in programma una visita a Ravenna tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, durante il loro viaggio in Italia per il Giubileo. Sebbene il riserbo sul programma ufficiale sia massimo, il Corriere Romagna riferisce che le autorità cittadine sarebbero già state allertate.

Tra le possibili tappe, i reali britannici potrebbero visitare il Museo Byron, recentemente inaugurato e dedicato al poeta inglese, che soggiornò a lungo a Palazzo Guiccioli.

