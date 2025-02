VIAGGIO IN ITALIA Reali d'Inghilterra a Ravenna in primavera: tappa romagnola nel viaggio per il Giubileo

Arrivano i reali d'Inghilterra e Ravenna è pronta ad accoglierli. Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, re Carlo III e la regina consorte Camilla faranno una tappa romagnola durante il loro viaggio in Italia, programmato nell'anno del Giubileo per incontrare il Papa.

Massimo riserbo sul programma, ma le autorità sono già avvisate – rivela il Corriere Romagna – e qualche elemento è già trapelato: tra le altre cose probabilmente visiteranno il Museo Byron, recentemente inaugurato e dedicato al poeta inglese, che soggiornò a lungo a Palazzo Guiccioli. D'altronde è nota l'ammirazione di re Carlo per l'Italia e la sua arte.

Rimane un'incognita invece il suo stato di salute, che nel caso peggiore potrebbe anche cambiare i piani all'ultimo: l'anno scorso fece sapere di essere in cura per il cancro. Appare in costante miglioramento, ma le terapie non sono concluse. A legarlo a Ravenna c'è anche l'amicizia con Federico Marchetti, fondatore del marchio di moda online Yoox: unico italiano, assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitato alla sua incoronazione.

