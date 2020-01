Reati fiscali: la Gdf Rimini sequestra 6 milioni di beni

Evasioni e frodi fiscali, maxi sequestro della Guardia di Finanza di Rimini. Tra novembre e dicembre le Fiamme Gialle riminesi hanno sottoposto a vincolo giudiziario beni immobili e mobili, quote societarie, conti correnti e somme in contanti, nonché beni strumentali per un valore complessivo stimato pari a 6 milioni di euro. A tanto ammontavano i beni nella disponibilità di soggetti denunciati dalla guardia di Finanza per reati fiscali, nei confronti dei quali la Procura di Rimini ha emesso appositi decreti di sequestro.