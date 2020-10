COVID-19 Record assoluto di contagi e tamponi in Italia. In Campania scuole chiuse per tutto il mese di ottobre Quasi 9.000 i nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di circa 163.000 tamponi. Lombardia e Campania le due regioni più colpite.

Continuano a cresce i contagi da Coronavirus in Italia. Rispetto a ieri sono 8.804 i nuovi casi a fronte di quasi 163.000 tamponi. Per entrambi i dati è record assoluto da inizio pandemia. I morti raddoppiano in un solo giorno, passando da 43 a 83. Sono 47 in più i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (586 il totale) mentre crescono di 326 unità i ricoveri negli altri reparti ordinari (5.796). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sono 99.266 gli attualmente positivi in tutto lo stivale mentre i guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.899. Tra le Regioni con più contagi giornalieri la Lombardia con 2.067, seguita dalla Campania con 1.127 dove il Presidente della Regione De Luca ha chiuso tutte le scuole fino alla fine di ottobre.

In Emilia Romagna su 12.600 tamponi 453 i nuovi positivi di cui 211 asintomatici. Oltre il 95% dei casi, specifica la Regione, presenta sintomi lievi e si trova in isolamento domiciliare. 54 i nuovi contagi a Rimini di cui 30 asintomatici. Si tratta di 20 uomini e 34 donne mentre sono 7 le guarigioni.

L'idea di arrestare il virus raggiungendo l'immunità di gregge viene bocciata da un gruppo di 80 scienziati di tutto il mondo. Tenere sotto controllo la diffusione del covid mettendo in atto regole da rispettare, specificano, è il miglior modo per proteggere società ed economia.



