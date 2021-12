Record di contagi anche in Emilia Romagna: 4.134, oltre 600 a Rimini

Tre pazienti Covid su quattro nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna al momento non sono vaccinati, e rappresentano il 75% del totale. La notizia arriva dall'assessore alla Salute Raffaele Donini, che aggiunge questo dato a quello, record, di contagi odierno: 4.134 nuovi positivi in un giorno (53.364 tamponi, incidenza 7,7%), dato peggiore da inizio pandemia, e il trend pare in costante aumento, nonostante i dati ospedalieri, in proporzione, non stiano seguendo la stessa intensità dei contagi, il 97,7% dei casi attivi infatti è a casa. L'alta incidenza è dovuta soprattutto alla Romagna, che traina il resto della Regione, fa notare anche Carlo Biagetti, infettivologo e responsabile del programma per la gestione del rischio infettivo dell’Ausl Romagna, durante la diretta Facebook del deputato di Italia Viva Marco Di Maio. Rimini, che sulle vaccinazioni ha almeno 7 punti percentuali in meno rispetto alle altre province, oggi registra 624 nuovi contagiati (380 sintomatici), seconda provincia più colpita dopo Modena, e un decesso, sugli 11 in tutta la Regione, di un uomo di 69 anni. Decisivi i prossimi giorni per l'eventuale passaggio in zona gialla, fa notare Donini, visto che l'occupazione dell'area medica è al 14,49%, con le terapie intensive al 12,7%, dunque già oltre la soglia di allerta: oggi una in più, 19 negli altri reparti Covid. Il confronto coi dati ospedalieri dell'anno scorso è comunque impressionante. Fondamentale il booster, conclude, che rialza la copertura anche sui contagi, che viene a mancare dopo sei mesi. Anche sul fronte delle terapie, annuncia Biagetti, ci sono importanti novità in arrivo.

Nel video gli interventi di Carlo Biagetti, infettivologo responsabile Programma per la gestione del rischio infettivo Ausl Romagna