MIGRANTI Record di sbarchi a Lampedusa

63 sbarchi in 24 ore, ieri, 1918 persone. Sono i numeri più alti di sempre. Oggi già una trentina di imbarcazioni per oltre 1100 arrivi. L'Hotspot di Lampedusa mai così pieno, arrivando a contare in mattinata oltre 4100 ospiti, 249 sono minori non accompagnati. Subito disposti gli spostamenti: 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy, giungerà in serata a Porto Empedocle. Saranno poi trasferiti, con meta Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Vibo Valentia. Altri 300 circa, arriveranno ad Augusta e Comiso, anche con l'utilizzo di navi e voli militari. Complessivamente, oggi saranno in 1131 a lasciare la struttura di prima accoglienza dell'isola.

Grido d'allarme del Prefetto, Filippo Romano: “Lampedusa non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi”, anche in risposta alle polemiche dopo che la nave ong Ocean Viking, con 438 naufraghi a bordo, è stata assegnata al porto di Genova.

Chiamata alle istituzioni dal Sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino: “Chiedo risposte immediate alle questioni poste nella dichiarazione dello stato d'emergenza per immigrazione. Il Governo non può più perdere tempo”.

Da Pinzolo, il vicepremier Matteo Salvini annuncia un nuovo decreto sicurezza già a settembre: “L'Europa deve svegliarsi: la difesa dei confini italiani deve essere una priorità europea”. Dal Congresso del PS svizzero, Elly Schlein attacca: “Le destre nazionaliste adottano leggi ingiuste e illegali – dice - non si ricordano mai di salvare vite”.

Intanto, Steccato di Cutro ricorda le vittime del naufragio di sei mesi fa: alle 4.30, ora della tragedia, sono state accese, sulla stessa spiaggia, 94 candele.

