Redditi 2022: Rimini la Provincia 'più povera' in Emilia-Romagna

Lo specchio della ricchezza degli italiani nei dati delle dichiarazioni dei redditi relative al 2022, pubblicati dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia. Emilia-Romagna terza per reddito medio pro capite, pari a 23.710 euro.

In Regione, le province più ricche sono Bologna (25.729 euro) e Parma (25.367), mentre i redditi più bassi sono proprio in Provincia di Rimini, con 19.611 euro annui.

Per quanto riguarda i Comuni, infine, proprio Casteldelci (provincia di Rimini) è penultimo e Goro (Provincia di Ferrara) in coda, unico caso in Regione con un reddito al di sotto dei 10mila euro.