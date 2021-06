CRONACA Redditi non dichiarati: sequestro da un milione di euro da Riccione a Lodi

Redditi non dichiarati: sequestro da un milione di euro da Riccione a Lodi.

La Polizia di Rimini, in collaborazione con la Questura di Milano e Lodi, ha sequestrato beni per un milione di euro a un cittadino italiano originario di Lucera, ma residente da diversi anni a Riccione. All'uomo sono stati confiscati dieci immobili, tra abitazioni ed alcuni box auto, ubicati nella Provincia di Rimini, a Riccione, Milano, Assago e Lodi, un autoveicolo e cinque conti correnti e cassette di sicurezza contenenti oro e denaro in contanti.

Il maxi sequestro è scattato stamattina all'alba, dopo circa 8 mesi di indagini mirate della Divisione Anticrimine riminese, che ha ricostruito 40 anni di vita dell'uomo e ricostruito un'attività illecita partita dai primi anni ‘80. Il lucerino dichiarava redditi molto esigui, giustificati da poche attività lecite, che non erano in grado di sostenere neanche un livello di vita di pura sussistenza. L'uomo aveva ricevuto in passato condanne per reati di sfruttamento della prostituzione, contro la persona (sequestro di persona e minacce) e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno dimostrato che aveva intestato alcune proprietà ai figli e ai parenti per sottrarli ad eventuali provvedimenti ablativi.

