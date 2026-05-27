Redditi, Rimini fanalino di coda: la Romagna cresce, ma a due velocità

Una Romagna a due velocità. L'analisi dei redditi dichiarati nel 2025 (anno d'imposta 2024), curata dall'Osservatorio Cisl Romagna, delinea un territorio con una crescita che non riesce a distribuirsi in modo uniforme, con divari strutturali tra province e comuni.

Sebbene l'area romagnola mostri dinamicità, il reddito medio imponibile si attesta a 23.016,76 euro, cifra sensibilmente inferiore alla media regionale dell'Emilia-Romagna, pari a 25.665,66.

A livello provinciale, Ravenna guida la classifica con un reddito medio di 24.153,64 euro, seguita da Forlì-Cesena (23.405,16), mentre la provincia di Rimini si conferma l'area con i valori più bassi, fermandosi a 21.267,42.

Fra i principali comuni, la provincia di Forlì-Cesena vede primeggiare Cesena (24.974,60 euro) e Forlì (24.622,7), seguite da Modigliana (24.564,37) e Bertinoro (23.872,06). In provincia di Ravenna, i valori più alti si registrano a Lugo con 25.396,72 euro, a Bagnara di Romagna (25.155,26), a Ravenna (24.869,15) e a Faenza (24.789,99).

Più staccata la provincia di Rimini, dove il comune con il reddito dichiarato più alto e Montegridolfo che raggiunge 22.367,49 euro seguito da Santarcangelo di Romagna (22.113,70), il capoluogo Rimini raggiunge i 21.971,92 euro, seguito da Riccione (21.622,56).

Le differenze si fanno ancora più marcate analizzando le singole categorie di reddito. I lavoratori dipendenti della provincia di Ravenna dichiarano mediamente 24.864,15 euro e quelli di Forlì-Cesena 23.445,66, mentre a Rimini la media scende a 21.515,88.

Un trend simile si riscontra per le pensioni: a Ravenna l'assegno medio è di 22.819,48 euro e a Forlì-Cesena di 21.580,74, mentre a Rimini il valore medio cala fino a 20.195,26.

"I dati del nostro Osservatorio confermano che la Romagna è un territorio a più velocità, dove la crescita economica non riesce ancora a distribuirsi in modo equo e dignitoso - afferma il Segretario CISL Romagna Francesco Marinelli - Il fatto che il reddito medio dei romagnoli rimanga sensibilmente inferiore alla media regionale evidenzia un divario che non possiamo più permetterci di ignorare. Questa differenza di oltre 2.600 euro rispetto al resto dell'Emilia-Romagna pesa in modo significativo sui bilanci delle famiglie. Siamo di fronte a un mercato del lavoro ancora caratterizzato da redditi medio-bassi e da una fragilità sociale che emerge chiaramente nelle disparità tra comuni e province, con il Riminese che continua a occupare le ultime posizioni in classifica."











