CATANIA Reddito di cittadinanza: 389 'furbetti' denunciati dai Carabinieri

Carabinieri di Catania, con la collaborazione dell'Inps, hanno individuato e denunciato 389 persone che percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto. Tra loro anche 191 persone con precedenti penali, alcune anche per reati di mafia. Gli indagati sono accusati di aver ottenuto indebitamente dal 2020 il sussidio con dichiarazioni false e omissive. L'importo complessivo riscosso indebitamente è di circa 3 milioni di euro. I denunciati sono stati segnalati all'Inps. Dovranno restituire quanto illecitamente percepito.

Tra i casi irregolari emersi quello di una famiglia di 4 persone i cui componenti avevano presentato tutti, singolarmente, la richiesta di reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare l'esatta composizione del loro nucleo familiare: risultando formalmente "da soli" a casa erano riusciti ad ottenere il sussidio, dal 2020 al 2022, per 18.496,75 euro. Alcuni cittadini romeni avevano utilizzato lo stesso indirizzo pur non avendovi mai soggiornato. Alcuni indirizzi, inoltre, corrispondevano a quelli di Istituti Penitenziari nei quali, in passato, alcuni indagati attualmente liberi erano stati detenuti. Infine, tra i destinatari del reddito di cittadinanza, sono state individuate anche persone sottoposte agli arresti domiciliari, lavoratori "in nero" impiegati specialmente nel settore dell'edilizia e 41 stranieri che hanno dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da più di dieci anni.

