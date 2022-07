RDC Reddito di Cittadinanza: è arrivato il bonus di 200 euro

Reddito di Cittadinanza: è arrivato il bonus di 200 euro.

Sabato 30 luglio, i percettori del reddito di cittadinanza con cui abbiamo parlato hanno ricevuto l'accredito del Bonus Inflazione da 200 euro.

C'è stata un po' di preoccupazione tra i percettori del sussidio, considerando che mercoledì 27 luglio, giorno dell'accredito della mensilità di luglio, il bonus non è arrivato. Un paio di giorni è solitamente il tempo in cui una lavorazione Inps diventi definitiva dopo la sua pubblicazione nel portale. Questa è la spiegazione del ritardo. Se ancora qualcuno non ha ricevuto il bonus, lunedì 1° agosto dovrebbe riceverlo.

