Reddito di Cittadinanza: il bonus di 200 euro non è arrivato.

Mercoledì 27 luglio è il giorno in cui anche i beneficiari del Reddito di Cittadinanza dovevano ricevere il Bonus Inflazione di 200 euro. Verificando la situazione dal sito dell'Inps tramite svariati percettori del RdC, l'importo erogato per la mensilità di luglio 2022 non è stato comprensivo del bonus. Di solito ci vogliono un paio di giorni dal 27 del mese prima che i dettagli siano definitivi nelle lavorazioni delle mensilità. È quindi necessario pazientare per 48 ore prima di tirare le somme.

