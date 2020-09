Referendum: affluenza definitiva al 53,84%. In Emilia Romagna supera il 55

Referendum: affluenza definitiva al 53,84%. In Emilia Romagna supera il 55.

L'affluenza definitiva al voto per il referendum costituzionale è stata del 53,84% alla chiusura dei seggi. I dati si evincono dal sito del Viminale. Percentuale che sale al 55,37 in Emilia Romagna. L'affluenza definitiva alle Comunali è del 66,19%, in crescita rispetto a cinque anni fa. Il dato riguarda 606 Comuni in 15 Regioni, escluse quelle a Statuto speciale. Mentre è del 57,21% l'affluenza definitiva in 4 Regioni.



