TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:54 Piano Parallelo: La consigliera di Rf Antonella Mularoni sentita come testimone 11:54 Avvistamento di lupi al confine di Acquaviva 09:07 Al via Smuvi: tra una settimana parte il trasporto pubblico a chiamata. Da oggi possibile prenotarsi 08:27 Referendum, Bachelet: "In ballo c'è smantellare il Consiglio superiore della magistratura" 07:49 Messico, ucciso 'El Mencho': il Paese sprofonda nel caos
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Referendum, Bachelet: "In ballo c'è smantellare il Consiglio superiore della magistratura"

Per il presidente del comitato per il No, "Questo è il vero scopo, perché i magistrati rompono le scatole al governo"

di Francesca Biliotti
23 feb 2026

Alla Stampa Estera il comitato per il No al referendum costituzionale spiega le sue ragioni. Lo presiede Giovanni Bachelet. A cent'anni dalla nascita di Vittorio Bachelet, giurista e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ricordato anche dal presidente della Repubblica in questi giorni per aver “fortemente operato – scrive il capo dello Stato – perché fosse l'ordinamento democratico a sconfiggere la minaccia recata dal terrorismo alla convivenza civile del Paese, facendo leva sui principi costituzionali che reggono la funzione giurisdizionale”, il figlio Giovanni è oggi presidente del comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”. Non vi saranno processi rapidi o più giusti, insiste Bachelet, nonostante la maggioranza al contrario punti molto su questo concetto, come dimostrano le pubblicità volute da Forza Italia, perfino sugli autobus. Maggioranza che ha voluto conoscere a tutti i costi i finanziatori di questo comitato per il No.

Nel video l'intervista a Giovanni Bachelet, presidente “Società civile per il No nel referendum costituzionale”




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia