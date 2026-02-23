Referendum, Bachelet: "In ballo c'è smantellare il Consiglio superiore della magistratura"

Alla Stampa Estera il comitato per il No al referendum costituzionale spiega le sue ragioni. Lo presiede Giovanni Bachelet. A cent'anni dalla nascita di Vittorio Bachelet, giurista e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ricordato anche dal presidente della Repubblica in questi giorni per aver “fortemente operato – scrive il capo dello Stato – perché fosse l'ordinamento democratico a sconfiggere la minaccia recata dal terrorismo alla convivenza civile del Paese, facendo leva sui principi costituzionali che reggono la funzione giurisdizionale”, il figlio Giovanni è oggi presidente del comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”. Non vi saranno processi rapidi o più giusti, insiste Bachelet, nonostante la maggioranza al contrario punti molto su questo concetto, come dimostrano le pubblicità volute da Forza Italia, perfino sugli autobus. Maggioranza che ha voluto conoscere a tutti i costi i finanziatori di questo comitato per il No.

Nel video l'intervista a Giovanni Bachelet, presidente "Società civile per il No nel referendum costituzionale"










