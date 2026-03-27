POLITICA ITALIA Referendum, Bicchielli (Noi Moderati): "Volevamo cambiare una norma del periodo fascista" La maggioranza si interroga sul post referendum

Sono ore delicate per la maggioranza, che cerca di riconquistare l'elettorato dopo la batosta al referendum. La presidente del Consiglio, dopo aver fatto dimettere il fedelissimo Delmastro insieme a Giusi Bartolozzi e alla ministra Santanchè, ha assunto ad interim la delega del turismo, per qualche giorno, ha comunicato al presidente della Repubblica, finché non avrà deciso il sostituto. Si fanno i nomi del deputato Caramanna, della presidente dell'Enit Priante, mentre calano le quotazioni di Giovanni Malagò.

Riunito anche il consiglio dei ministri, sul menu nessun piatto forte, se non disposizioni fiscali ed economiche, tradotto piccoli provvedimenti sul fisco per famiglie in difficoltà. C'è anche Forza Italia da tenere d'occhio, la primogenita di Berlusconi, Marina, ha benedetto l'avvicendamento tra Gasparri e Stefania Craxi nel ruolo di capogruppo in Senato, e alla Camera per ora tiene Barelli, che non solo è un altro fedelissimo di Tajani, ma anche suo consuocero, visto che i figli sono sposati. Far dimettere anche il capogruppo dei deputati azzurri significherebbe sfiducia nei confronti del vice presidente del Consiglio.

Nel video l'intervista a Pino Bicchielli, deputato Noi Moderati



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