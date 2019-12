Referendum contro il taglio dei parlamentari, c'è il quorum

Referendum sul taglio del numero dei parlamentari più vicino. Il senatore Dem Tommaso Nannicini, che ha promosso la raccolta di firme insieme ai colleghi di Fi Andrea Cangini e Nazario Pagano, ha annunciato che al Senato sono state raggiunte le 64 adesioni necessarie per indire la consultazione confermativa sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Salvini, che ha votato la legge: 'è sempre la scelta migliore'. Il referendum confermerà il taglio dei parlamentari', dice il ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento D'Incà. Nessun rischio per il governo.