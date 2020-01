Referendum contro il taglio dei parlamentari, la Lega firma

Raggiunto e superato il numero minimo di firme di senatori per presentare il quesito contro il taglio dei parlamentari. I promotori del referendum ne hanno depositate 71 in Cassazione. Un appoggio sostanzioso sarebbe arrivato dai senatori leghisti che avrebbero consentito di raggiungere il traguardo dopo il ritiro ieri di 4 senatori di Fi e oggi del 5S Giarrusso e dei Dem Verducci e D'Arienzo. 'Incollati alla poltrona', i pentastellati attaccano il Carroccio per quello che viene definito un 'aiutino'. Fallita invece la raccolta di firme dei Radicali nelle piazze: solo 669 firme, ne sarebbero servite 500mila. 'Noi censurati dai media', accusa il segretario Turco.



