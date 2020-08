Referendum costituzionale 2020, istruzioni sul voto

Referendum costituzionale 2020, istruzioni sul voto.

Domenica 20 e lunedì 21 settembre in Italia il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e, in contemporanea, in sette regioni si voterà per il rinnovo dei consigli regionali.

Gli elettori residenti a San Marino (così come tutti gli altri elettori residenti all'estero) potranno votare per corrispondenza. Gli elettori iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) riceveranno il plico all'indirizzo segnalato al Consolato. Anche gli italiani temporaneamente all'estero per almeno tre mesi (per motivi di lavoro, studio o cure mediche) possono votare. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); In questo caso deve essere presentata richiesta al Comune italiano di residenza entro il 19 agosto per ricevere il plico elettorale all'indirizzo estero.

Gli elettori all'estero riceveranno le schede elettorali entro i primi giorni di settembre e dovranno restituirle all'ufficio consolare entro il 15 settembre ore 16 locali.

SCARICA LA GUIDA LA VOTO

File allegati Guida al voto

