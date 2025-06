Referendum: domenica affluenza media intorno al 22%; quorum lontano. I seggi chiudono alle 15 5 i quesiti abrogativi: quattro sul tema lavoro e uno sulla cittadinanza. Parrebbe una chimera, dopo la giornata di ieri, l'obiettivo del 50% più uno degli aventi diritto

Partita che si gioca sul quorum; che si starebbe tuttavia rivelando una chimera alla luce dei dati – piuttosto “fiacchi” - di ieri. Nel primo giorno della tornata un'affluenza del 22% circa, a livello nazionale. Con il picco di astensionismo in Calabria; seppure il record negativo spetti alla Provincia autonoma di Bolzano, con un eloquente 10,3% alle 23 di domenica.

Decisamente più propenso ad esprimersi il corpo elettorale della Toscana – dove si è sfiorato ieri il 30% -, seguita a ruota dall'Emilia-Romagna. In tutta la Penisola resta lontanissimo, comunque, il requisito del 50% più uno degli aventi diritto; seppure si possa votare fino ad oggi alle 15.00. Sarà probabilmente materiale di mere speculazioni politiche, insomma, l'esito del successivo scrutinio delle schede; la conta dei “si” e dei “no” ai 4 quesiti abrogativi sul lavoro promossi dalla CGIL – due dei quali per disarticolare la portata del Jobs Act di “renziana memoria” - e quello sulla cittadinanza. In alcune sezioni i presidenti di seggio avrebbero chiesto preventivamente agli elettori se volessero ritirare o meno tutte e 5 le schede; e ciò avrebbe fatto indispettire i promotori. Senonché si starebbe registrando uno scarto minimo di votanti tra i 5 quesiti.

Non ha stupito i commentatori la scelta della Premier Meloni, che pur recandosi al seggio non ha ritirato le schede. Non erano mancate peraltro polemiche, alla vigilia; con accuse incrociate – tra i rispettivi schieramenti – di violazioni del silenzio elettorale. Propenso all'astensione, come è noto, il centrodestra. In concomitanza con i referendum, anche i ballottaggi delle amministrative in 13 Comuni; in questo caso l'affluenza media, registrata ieri, è stata del 35,9%. Alle 15, infine, si chiuderanno i seggi anche in 7 Comuni della Sardegna - fra i quali Nuoro – dove si vota per il primo turno.

