Referendum e ballottaggi, affluenza alle 19 attorno al 15%

È attorno al 15% l’affluenza alle ore 19 per i cinque referendum in corso oggi, domenica 8 giugno, e domani, lunedì 9. A diffondere il dato è il Ministero dell’Interno. Alle urne si vota anche per i ballottaggi in 13 Comuni – tra cui Taranto e Matera – e per il primo turno delle Comunali a Nuoro.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno lunedì dalle 7 alle 15. I referendum in corso riguardano quattro temi legati al mondo del lavoro, promossi dalla Cgil, e uno sulla cittadinanza, sostenuto da un comitato civico. Perché i referendum siano validi, è necessario superare il quorum del 50%+1 degli aventi diritto. Un traguardo che, alla luce del dato di affluenza, sembra ancora molto lontano. Il prossimo aggiornamento è previsto alle 19.