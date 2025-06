Referendum e ballottaggi, urne aperte fino alle 15

Urne riaperte in tutta Italia fino alle 15 per la seconda giornata di voto sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota fino alla stessa ora anche per i ballottaggi nei 13 Comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui Taranto e Matera, e nei 7 Comuni in Sardegna al primo turno, tra cui Nuoro.

Alle 23 di domenica l’affluenza ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza è stata di circa il 22 per cento: alle 12 era stata del 7,4, alle 19 di poco sopra al 16 per cento.

Affinché i referendum siano validi serve che vada a votare almeno la metà degli aventi diritto, cioè circa 25 milioni di persone. Per tutta la giornata l’affluenza è stata superiore alla media nazionale soprattutto nelle grandi città del Nord Italia.