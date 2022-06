ELECTION DAY Referendum giustizia: affluenza ai minimi, è flop

Referendum giustizia: affluenza ai minimi, è flop.

Per i referendum sulla Giustizia e sull'abolizione della legge Severino è nulla di fatto. Il dato registrato sull'affluenza delle 19, pari al 14 per cento degli aventi diritto al voto (sulla base dei dati del Viminale che riguardano 7.604 comuni su 7.903) non lascia molti spiragli sul raggiungimento del quorum richiesto (50% + 1). Sui cinque quesiti Radicali e Lega si sono battuti in una dura campagna referendaria, denunciando a più riprese il silenzio dei media.

Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pari al 39,11%. Alle precedenti omologhe era stato del 42,52%.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: