POLITICA ITALIA Referendum giustizia, affluenza in crescita: alle ore 19 ha votato il 38,9% degli aventi diritto L’Emilia-Romagna si conferma al primo posto tra le regioni con il 46,3%. Nelle Marche l’affluenza ha raggiunto il 41,29%.

Referendum giustizia, affluenza in crescita: alle ore 19 ha votato il 38,9% degli aventi diritto.

Cresce in modo deciso l’affluenza al referendum sulla giustizia, con il dato nazionale che fa registrare alle ore 19 un 38,9% degli aventi diritto. Un quadro in forte movimento, con Emilia-Romagna e Marche tra i territori più attivi e valori ben al di sopra della media nazionale in diverse province.

Nelle Marche l’affluenza ha raggiunto il 41,29% (dato di 1.569 sezioni su 1.570), con i valori più alti a Pesaro (oltre il 42,6%) e Ancona (circa 41,6%). L’Emilia-Romagna si conferma invece al primo posto tra le regioni con il 46,3%, circa otto punti sopra la media nazionale. In testa la provincia di Bologna con il 49,3%, con diversi comuni già oltre il 50%, seguita da Modena (46,8%) e Reggio Emilia (46,5%). Un dato particolarmente significativo se confrontato con le regionali del 2024: alla stessa ora, allora, l’affluenza si fermava al 31,03%.

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