Referendum Giustizia, come votare a San Marino: il vademecum dell'ambasciatore Colaceci

Manca poco più di una settimana al referendum costituzionale italiano del 22 e 23 marzo, ma a San Marino gli elettori chiamati a pronunciarsi sulla riforma della giustizia e della magistratura hanno già iniziato a votare. Nei giorni scorsi i plichi contenenti le schede elettorali sono arrivati agli indirizzi degli italiani all’estero, i quali possono quindi esprimere la loro preferenza per il sì o per il no e restituire il plico all’Ambasciata. Dall’ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, le indicazioni utili e le risposte alle domande degli elettori. “Il processo è gratuito, quindi anche la restituzione del plico all’ambasciata non comporta oneri. Come lo si può fare? Una volta che si è votata la scheda e si è letto attentamente il foglio illustrativo con tutte le indicazioni per votare bene (e bisogna leggerlo attentamente ed eseguirlo fedelmente), a quel punto può essere restituito alla posta, e la posta ce lo rimanda”, spiega il diplomatico. In alternativa, il plico può essere depositato in Ambasciata durante l’orario di apertura al pubblico (dalle 8:30 alle 13 tutti i giorni lavorativi, ed eccezionalmente sabato 14 e domenica 15 marzo), o fuori da questi orari anche nella cassetta postale dell’Ambasciata.

Per chi invece non avesse ancora ricevuto il plico? “Se la persona ha un indirizzo sbagliato e lo deve correggere o aggiornare c’è il nostro tradizionale indirizzo e-mail che è consolare.sanmarino@esteri.it. Basta scrivere nell'oggetto la parola ELETTORALE in maniera tale che la risposta sia più veloce: a quel punto si fa l'aggiornamento e si manda un duplicato o lo si viene a ritirare in ambasciata”, dice l'ambasciatore. Si può verificare la propria posizione elettorale anche chiamando il centralino al numero 0549 991146: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e questo sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30. Possono votare a San Marino anche gli elettori temporaneamente presenti sul territorio, previo ottenimento di un nulla osta dal Comune di appartenenza. “La scadenza ultima, definitiva, è il 19 marzo alle 16:00, quindi alle 16:01 il voto si considera non pervenuto”, ricorda l'ambasciatore Colaceci. Che lancia anche un appello sull’importanza di esprimere il proprio voto. “Un appello al voto a tutti i cittadini, sapendo che ogni singolo voto conta perché non c'è il quorum in questo referendum. È importantissimo che tutti i cittadini si sentano responsabilizzati a votare. Lo dico perché l'articolo 48 della Costituzione sancisce il diritto di voto, ma dice anche che è un dovere civico. L'invito che rivolgo è davvero ad informarsi bene, prendere una posizione meditata, ragionata e poi esprimere il proprio voto, che è la cosa migliore che c'è per rendere viva anche in questo caso la nostra democrazia”.

Nel servizio l'intervista all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci







