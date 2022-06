ITALIA Referendum giustizia e amministrative: domenica si vota Circa mille i comuni italiani chiamati alle urne per le elezioni di sindaco e consiglio comunale, fronte referendum si vota per abrogare cinque norme

Domenica 12 giugno italiani chiamati alle urne per votare i referendum abrogativi sulla giustizia. Cinque i quesiti: abrogazione della legge Severino su sospensione, incandidabilità e decadenza per alcune condanne; limitazione della custodia cautelare, separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, valutazione dei magistrati effettuata dalla Corte di Cassazione e Consigli giudiziari ogni quattro anni e l'abolizione dell'obbligo di raccolta firme per i magistrati che intendono candidarsi al Consiglio superiore della Magistratura.

In parallelo, in quasi mille comuni italiani, si vota anche per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Tra le principali città al voto ci sono Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. 21 i comuni emiliano romagnoli alle urne tra cui Riccione, Coriano, Morciano di Romagna e Sant'Agata Feltria per un totale di oltre 111.000 elettori. Nelle Marche 17 le città chiamate al voto di cui sette, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con sistema maggioritario a doppio turno: Fabriano, Jesi, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare, Corridonia e Tolentino.

