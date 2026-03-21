Referendum Giustizia: giornata di silenzio elettorale. Intanto è scontro su Delmastro

Siamo alla vigilia del referendum costituzionale sulla giustizia. Gli italiani sono chiamati alle urne domani, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto al voto sono circa 50 milioni di elettori, di cui circa 5 milioni residenti all'estero che hanno già avuto la possibilità di votare per corrispondenza, mentre in Emilia-Romagna voteranno 3 milioni e 356mila cittadini in 4.525 seggi.

Il referendum riguarda la riforma della magistratura, proposta nel 2022, che interviene su 7 articoli della Costituzione. In particolare, introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del Csm con sorteggio dei suoi componenti e la creazione di una nuova Alta Corte disciplinare. Non è previsto un quorum: il voto sarà valido indipendentemente dall’affluenza, stimata da Ipsos intorno al 40–45%. Si tratta del quinto referendum costituzionale della storia.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rotto il silenzio elettorale odierno postando su X la parola “Sì”. Ieri sera, l’ultimo dibattito in tv, con le interviste alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a favore del sì, e alla leader del Pd Elly Schlein, per il no.

Nello scontro è rientrato anche il caso del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, finito nella bufera perché titolare di quote in una società dove compare anche la figlia di un condannato per mafia. La premier ha difeso il sottosegretario e attaccato nuovamente la magistratura, denunciando una “manina” che tira fuori il peggio negli ultimi giorni di campagna referendaria. L’opposizione, invece, chiede le dimissioni di Delmastro. Intanto il ‘sì’ ha chiuso la campagna a Milano, nel nome di Bossi, mentre il ‘no’ a Roma con il Movimento 5 Stelle.

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