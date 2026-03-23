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Referendum Giustizia, no in vantaggio

Mentre i seggi scrutinati sono circa un terzo, YouTrend dà per certa la vittoria del "No". Intanto il presidente dell'Anm Parodi ha rassegnato le dimissioni

23 mar 2026
Referendum Giustizia, no in vantaggio

Si avvia al tramonto la riforma della giustizia in Italia. Il referendum costituzionale si avvia verso la vittoria del "No", che secondo le proiezioni si attesta intorno al 54 per cento contro il 46 del "Sì". Dati sostanzialmente concordi tra i principali istituti demoscopici: Opinio per la Rai, Tecnè per Quarta Repubblica e Swg per La7 indicano tutti un vantaggio netto per i contrari alla riforma. YouTrend ha già chiamato la vittoria del "No" con circa un terzo dei seggi scrutinati. Nel frattempo, a spoglio in corso, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, per motivi personali. Una decisione maturata, a quanto si apprende, già nei giorni scorsi.




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