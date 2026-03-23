Referendum giustizia, tutti i risultati nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino

La riforma costituzionale della giustizia non passa. In Italia, quando sono state scrutinate ormai tutte le 61.533 sezioni, tra cui le 2.207 estere, vince il "No" con il 53,23% dei voti contro il 46,77% del "Sì". Un risultato netto, che affossa la separazione delle carriere dei magistrati e l'istituzione della Corte disciplinare come promossa dal Governo. L'affluenza si è attestata su livelli storicamente alti per un referendum, con oltre 45 milioni di elettori richiamati alle urne.

Nelle due regioni più prossime al territorio sammarinese, il No vince con ampio margine. In Emilia Romagna, regione con il più alto tasso di partecipazione al voto - 66,67% degli aventi diritto, con punte di più del 70% a in provincia di Bologna - il No si impone con il 57,25% delle preferenze contro il 42,75% dei Si. Nelle Marche, dove i votanti sono stati il 63,77% con Ascoli Piceno come provincia con il più alto tasso di partecipazione, il No si è imposto invece con il 53,74%, leggermente sopra alla media nazionale.

Guardando nel dettaglio le province che circondano la Repubblica di San Marino, nel Riminese prevale il "No" anche se in misura più contenuta rispetto al dato nazionale. Il risultato provinciale vede i Sì fermarsi al 47,44% e i No salire al 52,56% con un'affluenza al 64,03%. Andando a guardare i risultati nei comuni più piccoli, sono molti quelli in cui il Sì ha primeggiato: Bellaria-Igea Marina, Gemmano, Sassofeltrio, Montecopiolo, San Leo, Maiolo, Pennabilli e Montescudo-Monte Colombo.

Ecco i risultati comune per comune:

-Rimini: Sì 45,83% – No 54,17% (affluenza 64,56%)

-Coriano: Sì 47,76% – No 52,24% (affluenza 68,34%)

-Santarcangelo di Romagna: Sì 44,75% – No 55,25% (affluenza 67,03%)

-Bellaria-Igea Marina: Sì 52,56% – No 47,44% (affluenza 64,34%)

-Verucchio: Sì 46,50% – No 53,50% (affluenza 62,38%)

-Poggio Torriana: Sì 41,00% – No 59,00% (affluenza 65,35%)

-Montescudo-Monte Colombo: Sì 53,99% – No 46,01% (affluenza 57,71%)

-San Leo: Sì 50,90% – No 49,10% (affluenza 60,22%)

-Novafeltria: Sì 48,86% – No 51,14% (affluenza 64,22%)

-Maiolo: Sì 51,06% – No 48,94% (affluenza 65,28%)

-Pennabilli: Sì 52,14% – No 47,86% (affluenza 60,82%)

-Gemmano: Sì 55,09% – No 44,91% (affluenza 63,01%)

-Sassofeltrio: Sì 57,26% – No 42,74% (affluenza 59,84%)

-Montecopiolo: Sì 57,90% – No 42,10% (affluenza 64,15%)





Il risultato provinciale di Pesaro-Urbino rispecchia il trend nazionale: il "No" si afferma con il 54,24% contro il 45,76% del "Sì" con un'affluenza al 64,10%. Guardando nei Comuni, il "No" prevale nella maggior parte, con i risultati più netti a Urbino (61,73%) e Monte Cerignone (64,19%). In controtendenza rispetto al dato provinciale si segnalano Carpegna, Macerata Feltria, Mercatino Conca e Sassocorvaro Auditore, dove il "Sì" ha prevalso con percentuali comprese tra il 54 e il 60%.

Ecco i risultati comune per comune:

-Pesaro: Sì 43,60% – No 56,40% (affluenza 65,81%)

-Urbino: Sì 38,27% – No 61,73% (affluenza 68,45%)

-Gabicce Mare: Sì 45,68% – No 54,32% (affluenza 63,41%)

-Gradara: Sì 42,41% – No 57,59% (affluenza 63,12%)

-Tavullia: Sì 45,61% – No 54,39% (affluenza 58,23%)

-Mercatino Conca: Sì 53,99% – No 46,01% (affluenza 66,75%)

-Sassocorvaro Auditore: Sì 51,71% – No 48,29% (affluenza 66,53%)

-Carpegna: Sì 60,50% – No 39,50% (affluenza 67,66%)

-Macerata Feltria: Sì 57,02% – No 42,98% (affluenza 67,29%)

-Monte Cerignone: Sì 35,81% – No 64,19% (affluenza 67,04%)

-Monte Grimano Terme: Sì 42,68% – No 57,32% (affluenza 60,61%)











