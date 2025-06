Referendum, Italia al voto: lavoro e cittadinanza al centro della sfida

Italia al voto domenica e lunedì per cinque referendum abrogativi. I cittadini potranno esprimersi per decidere se abolire o meno parti di provvedimenti che riguardano la riforma del mercato del lavoro e l'accoglienza-integrazione dei migranti nel Paese. Per essere validi i referendum devono superare il quorum di votanti del 50% più uno del corpo elettorale. S'infiamma intanto la polemica politica, evidenziando profonde divisioni tra governo e centrodestra che hanno scelto la strada dell’astensione, e opposizioni e sinistre a sostegno del sì ai cinque quesiti.

Guarda la puntata di VICEVERSA sul Referendum 8-9 giugno 2025: i 5 quesiti spiegati bene