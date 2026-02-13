Referendum, le parole di Gratteri incendiano il confronto politico

Le parole del magistrato Nicola Gratteri incendiano il confronto sul referendum. “Per il sì – ha detto il procuratore di Napoli – voteranno gli imputati e la massoneria deviata”. La maggioranza insorge, per primo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, “mi domando – si è chiesto – se l'esame psico-attitudinale non sia necessario anche per la fine della carriera dei magistrati”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa si dice “basito da questa grave dichiarazione che offende milioni di cittadini e alza il livello dello scontro”. “Il mio intervento è stato strumentalizzato e parcellizzato – spiega poi Gratteri, che aggiunge – non è con attacchi e minacce o procedimenti disciplinari che mi si mette a tacere”. Da Fratelli d'Italia il ministro Francesco Lollobrigida annuncia la “discesa in campo” della presidente Meloni con più di una iniziativa a sostegno del sì al referendum, e i fari sono puntati sulla direzione di partito in programma domani, chiamata a definire calendario e dettagli. Tra le ipotesi, anche quella di un comizio conclusivo a Milano a metà marzo. Sul fronte del no, la segretaria del Pd Elly Schlein da Palermo ribadisce il "no ai magistrati sotto il controllo del governo". E insiste: “Non vogliamo in Italia né il modello Orban né quello Trump, siamo affezionati alla nostra Costituzione”. Il leader del M5S Giuseppe Conte, domani in Campidoglio, parla del referendum con alcuni costituzionalisti, e si prepara a un tour tra università e piazze, mentre i promotori delle firme si costituiscono ufficialmente come comitato 'i 15 per il no' e mettono a disposizione del coordinamento informale con gli altri comitati spazi radiotelevisivi e affissioni.







