POLITICA ITALIA Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 12: Emilia-Romagna in testa con il 19,5%, Marche sopra il 15% Il dato nazionale è del 14,9% il più alto di sempre per le consultazioni referendarie di durata di 2 giorni. Maglie nere per Basilicata (9,8%) e Calabria (9,7%), uniche regioni sotto il 10%. Si vota fino a stasera alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15.

Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 12: Emilia-Romagna in testa con il 19,5%, Marche sopra il 15%.

Urne aperte oggi e domani per il referendum sulla giustizia, con i cittadini chiamati a esprimersi su diversi quesiti che riguardano, tra gli altri, la separazione delle funzioni dei magistrati, le modalità di valutazione e alcuni aspetti del sistema disciplinare. Alla prima rilevazione delle ore 12, l’affluenza nazionale si attesta al 14,9%, in crescita rispetto al dato del referendum costituzionale del 2020 che alla stessa ora arrivava al 12,2%. Quello di oggi alle 12 è, in assoluto, il dato più alto dell’affluenza (alla stessa ora) nelle precedenti consultazioni referendarie in cui si votò per due giorni.

In Emilia-Romagna si registra il dato più alto a livello nazionale: ha votato il 19,5% degli aventi diritto. Bologna guida tra le province superando il 21%, seguita da Ferrara e Ravenna, confermando una partecipazione nettamente sopra la media. In provincia di Rimini invece l'affluenza è del 16,95%.

Nelle Marche l’affluenza si attesta invece al 15,6%, leggermente superiore al dato nazionale. La provincia più attiva è Pesaro-Urbino, mentre le altre si mantengono su percentuali comprese tra il 14,9% e il 15,6%.



I prossimi dati verranno resi noti alle 19. SSi vota fino a stasera alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15.



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