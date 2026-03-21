Referendum sulla giustizia, le ragioni del Sì e del No

Le interviste a Riccardo Savoia (presidente V sez. Tar Lazio) e a Franco Moretti (avvocati per il No)

La politica italiana si concentra sul referendum, giovedì sera ultimo appuntamento pubblico per il No, ieri pomeriggio a Milano quello del Si.

C'è stata anche una vera e propria maratona per il Sì, di fronte ad un luogo simbolico come la Corte di Cassazione: professionisti del settore e non solo si sono dati appuntamento per una serie di comizi pubblici, per spiegare le ragioni della riforma. Il fronte del Sì è anche maggiormente trasversale, comprende partiti che non sono nella maggioranza di Governo, come Azione, +Europa e il Partito Liberaldemocratico.

Nel video le interviste a Riccardo Savoia (presidente V sez. Tar Lazio) e a Franco Moretti (avvocati per il No)







