ELEZIONI Referendum sulla giustizia, vince il No, il comitato Sì Riforma: "Italia spaccata sulla magistratura" Affluenza record, l'Emilia-Romagna è dove si è votato di più. Per Giuseppe Conte "è un avviso di sfratto a Giorgia Meloni"

Dopo poco più di un'ora dalla chiusura dei seggi, i rappresentanti del comitato Sì Riforma, il presidente Nicolò Zanon, e il portavoce Alessandro Sallusti, si presentano in sala stampa per commentare l'esito in favore del No. Agli exit poll era tutto più in bilico, e le prime sezioni scrutinate in favore del Sì. Poi il risultato si è ribaltato. Su quali siano le ragioni del No, c'è un sondaggio di YouTrend. L'affluenza definitiva supera il 59%, con l'Emilia-Romagna leader al 66,7%, è la regione dove si è votato di più, in particolare a Bologna, dove si supera il 70%. Nel Lazio è Roma, col 60%, a trainare la vittoria del No nella Regione, complice anche l'affluenza record nella Capitale, che pure sembrava difficile anche a causa della maratona che aveva chiuso parecchie strade. Per Giovanni Bachelet, presidente del comitato “Società civile per il No”, l'isola degli astenuti “è riemersa, tanti sono tornati al voto”. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, lancia la prospettiva delle primarie per trovare il leader dell'opposizione, e parla di risultato che è anche “un avviso di sfratto” a Giorgia Meloni. “E' un messaggio anche per noi – dice Elly Schlein, Partito Democratico – ci chiedono una alternativa e dobbiamo organizzare una proposta all'altezza di questa aspettativa”. Si dimette Cesare Parodi da presidente dell'Associazione nazionale magistrati, per motivi personali fa sapere, ma la tempistica solleva qualche perplessità.

Nel video gli interventi di Nicolò Zanon e Alessandro Sallusti, presidente e portavoce comitato "Sì Riforma", e l'intervista a Giacomo Puletti, giornalista "Il Dubbio"

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