Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari: informazioni dall'Ambasciata d'Italia

L’Ambasciata d’Italia ricorda che sabato 8 febbraio, per coloro che sono iscritti all’AIRE, scade il termine per comunicare, per iscritto alla stessa Ambasciata, la scelta di votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale per il referendum in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Per quanto riguarda invece gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza. Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, gli elettori dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro il 26 febbraio 2020.

Tutte le informazioni e moduli relativi al referendum sono disponibili sul sito dell’Ambasciata d’Italia a San Marino: https://ambsanmarino.esteri.it/ambasciata_sanmarino/it/ .