POLITICA ITALIA Referendum, voto estero in controtendenza, anche a San Marino vince il Sì In Repubblica, Sì al 51,84% contro il 48,16% dei No. Matteo Renzi, costretto alle dimissioni dopo la sconfitta referendaria di dieci anni fa, su Meloni: "Da oggi è un'anatra zoppa"

C'è amarezza nella coalizione di centrodestra, sorpresa dal record affluenza, che sfiora il 59%, spiazzata dallo scarto col fronte del No, arrivato al 53,25% mentre il Sì si è fermato al 46,75%, e sgomenta per il risultato delle regioni del sud, Sicilia e Campania in testa, in Sicilia il No ha trionfato addirittura col 60%. Perfino ad Arcore, fortino di Silvio Berlusconi, il No ha avuto la meglio. Le uniche Regioni schierate sul Sì sono Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Anche il voto degli italiani all'estero è in controtendenza rispetto al dato nazionale, il Sì si è imposto, anche a San Marino, col 51,84% contro il 48,16%.

Altro dato importante, la fascia dei giovani tra i 18 e i 34 anni, si è espressa al 61,1% per il No. Dati alla mano, anche tanti elettori di centrodestra hanno votato No. Giorgia Meloni è stata la prima a commentare sui social, dicendo che la sovranità appartiene al popolo, che c'è rammarico per l'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma che andrà avanti con responsabilità. Commenta a sua volta un esperto di referendum costituzionale, Matteo Renzi, che dovette lasciare Palazzo Chigi proprio dopo la sconfitta referendaria, esattamente dieci anni fa. Antonio Tajani, Forza Italia, tradito dal suo elettorato in quella che è sempre stata una storica lotta alla malagiustizia, dice “ci inchiniamo alla volontà del popolo sovrano”, riconoscendo l'alto grado di partecipazione, segno “di una grande prova di democrazia”.

Matteo Salvini, da Budapest, dov'è andato a sostenere l'amico Orban, scrive “Quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione”. Tra forzisti e leghisti c'è qualche dito puntato contro i meloniani, in particolare le dichiarazioni a volte considerate sopra le righe del ministro della Giustizia Carlo Nordio, della sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, fino alle ultime, inquietanti notizie sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Si vedrà. Intanto il centrosinistra ieri sera si è ritrovato in piazza a Roma per festeggiare: “C'è già una maggioranza alternativa – dice Elly Schlein – promettiamo unità, come fatto per difendere la nostra Costituzione antifascista”.

Nel video l'intervista a Matteo Renzi, senatore Italia Viva



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