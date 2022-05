Refrendum sulla giustizia: a Rimini la Senatrice Anna Rossomando

Si avvicina la data del voto sui referendum in tema di giustizia in Italia. Uno degli ultimi appuntamenti in territorio è a Rimini, organizzato dal partito democratico. Ospite la Senatrice Anna Rossomando, vice presidente del Senato, responsabile della giustizia del Pd. I cinque quesiti su cui gli italiani dovranno esprimersi sono: l'elezione dei membri togati del Csm; la valutazione delle professionalità dei magistrati, la separazione delle funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, ma l'attenzione politica nelle ultime ore si sta focalizzando sui quesiti relativi all'abolizione della legge Severino e alla limitazione delle misure cautelari. Il Pd ha dato indicazione di voto per il "no". Sullo sfondo la riforma della giustizia Cartabia che deve finire il suo iter in Parlamento.

Nel video l'intervista alla Senatrice Anna Rossomando