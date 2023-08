CRONACA Reggiano infastidito dai corrieri danneggia il furgone e schiaffeggia la conducente, denunciato Un uomo, 56 anni, ha aggredito un'addetta alle consegne di 40 anni in provincia di Reggio Emilia.

Reggiano infastidito dai corrieri danneggia il furgone e schiaffeggia la conducente, denunciato.

Infastidito dal continuo andirivieni dei corrieri davanti alla sua abitazione, prima ha rotto il tergicristallo di un furgone, poi ha preso a schiaffi la conducente addetta alle consegne. È accaduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove un 56enne è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di danneggiamento e lesioni personali. Vittima dell'aggressione, una 40enne che ha dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo reggiano dal quale è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari di Scandiano, la donna si era fermata in mezzo alla strada per recapitare alcuni pacchi ad un'abitazione vicina. L'uomo, che stava uscendo dal suo cortile, si è trovato precluso il passaggio ed è andato su tutte le furie.

Mentre la donna lavorava si è sentita dire: "Smettila di consegnare i pacchi! Hai rotto le scatole! Vai a lavorare!". Frasi pronunciate mentre colpiva il cofano del furgone per poi spezzare un tergicristallo. La donna, che in quel momento era a bordo, ha abbassato il finestrino. E qui, il 56enne l'ha afferrata per la maglietta strappandogliela e infine le ha tirato uno schiaffo al volto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: