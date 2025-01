CRONACA Reggio Emilia: bullismo e molestie su una 14enne, identificati tre adolescenti La giovane denuncia dopo mesi di persecuzioni, indagini in corso per individuare tutti i responsabili

Una 14enne di Reggio Emilia ha trovato il coraggio di denunciare tre ragazzi di 15 e 16 anni, dopo mesi di bullismo e molestie culminati in un’aggressione fisica al parco Campo di Marte il 29 dicembre scorso. I tre, studenti della stessa scuola ma di una classe diversa, sono stati identificati dalla polizia e ora sono indagati dal Tribunale per i Minorenni di Bologna per stalking e violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza era stata presa di mira da tempo con prese in giro, insulti e atti di bullismo. La sera dell’aggressione, mentre camminava nel parco, è stata accerchiata dal gruppo, insultata con commenti volgari e molestata fisicamente. Terrorizzata, è riuscita a scappare e a tornare a casa, ma inizialmente non ha confidato l’accaduto ai genitori.

Nei giorni successivi, la ragazza ha chiesto di cambiare scuola per evitare di incontrare i suoi persecutori. Spronata dai genitori, ha raccontato tutto e si è recata in questura per denunciare.

Le indagini della Squadra Mobile hanno portato all’identificazione di tre adolescenti, ma gli inquirenti ritengono che il gruppo sia più numeroso, probabilmente il doppio degli identificati. Le indagini proseguono per risalire agli altri responsabili.

