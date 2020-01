Regionali: alle ore 12 affluenza in aumento sia in Emilia-Romagna che in Calabria

L'attenzione della politica italiana è rivolta alle elezioni regionali. Si vota in Emilia Romagna e in Calabria; i seggi saranno aperti fino alle ore 23. Uno dei primi dati analizzati in giornata, in attesa dei futuri risultati, è l'affluenza perché è in aumento la percentuale degli elettori che si è recata alle urne rispetto alla precedente consultazione elettorale.

Alle 12 in Emilia Romagna, in base ai dati pervenuti finora, ha votato il 23,44% degli aventi diritto; alla tornata precedente, alla stessa ora, ci si era fermati al 10,77%. Alle 12 in Calabria ha votato il 10,48%, contro il precedente 8,85%. Informazioni, queste, che sono in continuo aggiornamento. Si vota per eleggere il presidente della Giunta e i membri dell'Assemblea legislativa.

Sono quasi 5 milioni e 500mila gli elettori in entrambe le Regioni: più di 3,5 milioni in Emilia Romagna dei quali 7.321 residenti a San Marino. Sette sono i candidati a presidente sempre in Emilia-Romagna. Le operazioni di scrutinio partiranno dopo le 23, in seguito alla conclusione delle operazioni di voto e all'accertamento del numero dei votanti.