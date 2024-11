17 E 18 NOVEMBRE Regionali E-R: de Pascale chiude a Bologna, Ugolini a Ferrara Ultimo giorno di campagna elettorale per il rinnovo

Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in programma domenica e lunedì: i due candidati principali per l'Emilia Romagna chiuderanno oggi la loro campagna con due iniziative alle quali non è prevista la partecipazione dei leader nazionali. Michele de Pascale sarà alle 20 a Bologna. in piazza Santo Stefano, con i candidati delle liste che compongono la sua coalizione, mentre Elena Ugolini sarà a Ferrara per un'iniziativa in programma alle 18,30 all'ex refettorio di via Boccaleone.

