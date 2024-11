VOTO Regionali Emilia-Romagna: affluenza oltre il 31%, Rimini maglia nera

Regionali Emilia-Romagna: affluenza oltre il 31%, Rimini maglia nera.

Si è attestata al 31,03%, dopo il computo di tutte e 4.529 le sezioni elettorali l'affluenza alle urne in Emilia-Romagna alle 19.

Il raffronto con le precedenti elezioni è impietoso (-27%), ma allora si votò in un solo giorno e si registrò un'affluenza finale (67%) molto alta per un'elezione regionale. Stavolta per votare ci sarà tempo fino a domani alle 15.

Bologna (35,12%) e Ravenna (33,72%) sono le due province dove si è votato di più e si conferma il trend già osservato in mattinata di un'affluenza molto sostenuta nelle zone alluvionate. La provincia dove si è votato meno è invece quella di Rimini (25,80%).

Decisamente sopra la media l'affluenza nel Comune di Bologna (35,93%), superiore di circa sette punti rispetto alle comunali del 2021 che ebbero la stessa scansione temporale.

