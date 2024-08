17 - 18 NOVEMBRE 2024 Regionali Emilia-Romagna, De Pascale avanti nei sondaggi. Ecco le priorità dei cittadini I dati sono di Noto sondaggi e pubblicati da QN-il Resto del Carlino. Fra i temi più urgenti da affrontare sanità, occupazione e sicurezza

QN-il Resto del Carlino ha pubblicato la rilevazione di Noto sondaggi sulle regionali in Emilia-Romagna che si terranno il 17 e il 18 novembre 2024. Il candidato appoggiato dal campo largo Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, sarebbe davanti con il 52% (forbice dal 50 al 54) mentre Elena Ugolini, dirigente scolastica ed ex sottosegretaria civica appoggiata dal centrodestra, si attesterebbe al 44% (forbice dal 42 al 46). Gli indecisi – una fetta importante – si attesterebbero al 31%. A un eventuale terzo candidato andrebbe invece il 4% dei consensi.

Va tenuto conto che alle Europee il campo largo (Pd, Verdi-Sinistra, Pace Terra Dignità, Movimento 5 Stelle e centristi con Azione e Stati Uniti d’Europa) in Emilia-Romagna era al 58%; il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) al 40,5%. La Ugolini avrebbe dunque 4 punti in più del risultato della coalizione alle Europee

Per il 54% dei cittadini sondaggiati da Noto, la sanità è il tema più urgente da affrontare, seguita da occupazione e lavoro (38%), sicurezza e criminalità (29%), messa in sicurezza del territorio da alluvioni a terremoti (17%), mobilità e trasporti (17%), emergenza climatica (16%), crisi energetica (12%), gestione dell’immigrazione (11%), ricostruzione post alluvione (10%), politiche per i giovani (10%), infrastrutture e pressione fiscale (8%), povertà e scuola (6%), emergenza abitativa (5%), semplificazione e autonomia (4%) e incentivi per imprese (2%).

Il campione della rilevazione di Noto sondaggi riguarda mille elettori residenti in Emilia-Romagna e disaggregati per genere, età e area di residenza; il sondaggio, commissionato dalla coalizione che sostiene Ugolini, è stato effettuato a fine giugno.

