Regionali in Lombardia e Lazio: affluenza in forte calo. Meloni: "Andate a votare".

I dati relativi a oltre il 50% (1.022) dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio testimonino un'affluenza alle ore 19 del 26,24% (era stata del 58,17% alle precedenti omologhe).

Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest'anno i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15, mentre questa sera chiuderanno alle 23.

Oltre dodici milioni di cittadini sono chiamati alle urne per scegliere governatori e consigli di due delle più importanti regioni italiane. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni.

"E' un'elezione importante, quindi spero che l'affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare" - ha detto la premier Giorgia Meloni uscendo dal seggio a Roma dove è andata a votare per la presidenza della Regione Lazio.

