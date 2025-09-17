PESARO-URBINO Regionali Marche, Forza Italia: Tajani incontra cittadini e imprese a Piandimeleto

Nell'ambito delle elezioni regionali nelle Marche, a Piandimeleto, in provincia di Pesaro-Urbino, il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra cittadini e imprese. I temi sul tavolo erano tanti: dalle elezioni il 28-29 settembre, alla politica interna, fino a quella estera, ma soprattutto le imprese del del Montefeltro.

"Sono molto fiducioso nella vittoria del centrodestra con Acquaroli, già pronosticata dai sondaggi". Così Tajani, che davanti a pubblico e sindaci - tra cui Elia Rossi, primo cittadino di Montegrimano, già segretario particolare a San Marino - rassicura il tessuto imprenditoriale del Montefeltro: "Le Marche pagano la mancanza di infrastrutture – dice -, quindi le metteremo nella condizione di continuare a crescere e migliorare. La Zes, promessa da Meloni, rappresenta una grande opportunità in questo senso, anche per attrarre investimenti".

Poi rilancia l'idea di detassare tredicesime, premi di produzione e stipendi bassi (fino a 7,5 euro l'ora).

Sull'export sottolinea il miglioramento certificato dai dati Istat, che lo spingono fino al 35% circa del Pil. Sui dazi assicura un lavoro costante con Ue e Stati Uniti.



"C'è già un piano del governo, del Ministero degli Esteri - assicura Tajani -, per favorire le esportazioni, anche in mercati che fino ad oggi non sono stati sufficientemente esplorati. Quindi li sosterremo, li aiuteremo, daremo tutta l'informazione necessaria, anche con l'aiuto di Cassa Depositi e Prestiti e della Camera di Commercio. C'è una strategia, in più daremo loro tutte le informazioni sui dazi".

Nel video l'intervista ad Antonio Tajani (Segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: