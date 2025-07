MARCHE Regione e GdF rinnovano l'accordo per la tutela della legalità nell’impiego di risorse pubbliche Obiettivo: prevenzione e contrasto ai fenomeni di frode, corruzione e irregolarità nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei e nazionali, in particolare quelli del PNRR

Un Protocollo d' intesa, siglato per la prima volta nel dicembre 2022, che conferma e rilancia l’impegno congiunto nell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di frode, corruzione e irregolarità nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei e nazionali, in particolare quelli del PNRR. Lo hanno siglato il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il comandante regionale della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Nicola Altiero.

Accordo che si fonda sulla garanzia di un’efficace azione di controllo e vigilanza, attraverso il costante scambio informativo e la piena, reciproca cooperazione per promuovere una cultura dell’integrità, della trasparenza e della responsabilità nella gestione dei fondi pubblici. "È un rinnovo molto importante - dice Acquaroli - innanzitutto per garantire la qualità della spesa pubblica e la certezza che la spesa pubblica va nella destinazione per cui è stata stabilita. Io voglio ringraziare il comando regionale della Guardia di Finanza, tutti coloro che hanno lavorato a questo protocollo, perché per noi è fondamentale, davanti alle grandi opportunità che abbiamo, tipo quella del PNRR, dove c'è anche un protagonismo regionale con oltre 800 progetti, 860 progetti e 600, oltre 600 milioni di euro che verranno investiti per il tramite della Regione.

L’intesa ha durata biennale e prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico congiunto per il monitoraggio dei risultati, l’aggiornamento delle linee di collaborazione e una costante attività di analisi dei dati attraverso strumenti informatici innovativi, a partire dall’intelligenza artificiale. "Faccio mie le considerazioni contenute all'interno dell'unico provvedimento legislativo che ci riguarda, - precisa il Generale Altiero - che è un decreto legge risalente al dicembre del 2021, convertito in legge, che è quello che pone a riparo l'utilizzo dei fondi del PNRR ed eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata, che è proprio quello la razza di questo protocollo. Quindi la capacità di avere un flusso di informazioni privilegiato, strutturato da parte dell'ente Regione Marche, la capacità di analizzarlo, quindi fare una sorta di analisi di contesto e poi individuare quelle situazioni che ragionevolmente si prestano ad essere suscettibili di un approfondimento per tutta una serie di motivi".

Nel video le interviste a Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche e il comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Nicola Altiero.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: