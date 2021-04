AEROPORTI Regione Emilia-Romagna: gli scali di Rimini e Forlì complementari e punto di forza del sistema economico

“Nessuna guerra dei cieli tra Rimini e Forlì, gli scali saranno determinanti per la ripartenza del turismo e del commercio”. Così l'assessore a Turismo e Commercio dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, interviene ancora una volta a sostegno della strategia regionale che punta sull'attività di quattro aeroporti, di cui due in Romagna, come snodi fondamentali per la ripresa economica dell'intera regione una volta superata l'emergenza pandemica.

"Rimini – continua l'assessore - è una delle più grandi destinazioni turistiche d'Europa, non appena le persone potranno tornare a muoversi, ritornerà prepotentemente ad essere scelta da milioni di turisti internazionali che utilizzeranno il Fellini e il Ridolfi".

