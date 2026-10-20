Regione Emilia-Romagna in USA e Canada per valorizzare le eccellenze agroalimentari

Missione istituzionale – farà tappa a New York, Toronto e Montréal, dal 25 ottobre al primo novembre - per sostenere le imprese del territorio. In testa, le vitivinicole attraversate da un momento di grande difficoltà. “Andremo al Vinitaly USA a New York e poi a Montreal e a Toronto - dice l'Assessore regionale all'Agricoltura e all'Agroalimentare, Alessio Mammi - per gli eventi legati al vino, però ci porteremo anche il cibo, i nostri prodotti agroalimentari DOP e IGP di grande qualità dal parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, l'aceto balsamico di Modena e tutti gli altri. Li faremo assaggiare, li faremo conoscere e li abbineremo sempre di più al vino. Vogliamo promuoverli sempre di più insieme, vino e cibo, perché l'Emilia Romagna è la Food Valley d'Italia”.

Vinitaly Usa con 23 aziende del comparto, iniziative di promozione da Eataly Downtown e l'avvio di collaborazioni strategiche con importanti istituti alberghieri e di formazione culinaria in Canada. Un viaggio nel segno dell’XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che vedrà come appuntamento centrale il debutto del nuovo Osservatorio Internazionale di Casa Artusi. Punta a studiare come le tradizioni culinarie italiane, riconosciute dall’Unesco come Patrimonio Immateriale, vengano percepite all’estero. Le prime rilevazioni negli Stati Uniti evidenziano come gli americani associno la cucina italiana soprattutto ai valori della famiglia, alle ricette tramandate e all'autenticità delle materie prime. “Noi come comunità Casa Artusi – dice il Presidente della Fondazione Casa Artusi, Andrea Segrè - abbiamo il compito di monitorare il patrimonio Unesco, di renderlo vivo. Quindi, ci sembrava che un Osservatorio sui comportamenti alimentari legati anche ai nostri interessi fosse la strada giusta".

Promozione della cultura eno-gastronomica italiana nel mondo, e l’Emilia-Romagna prima regione con un export record da oltre 692 milioni di euro nel solo primo semestre, trainata da un patrimonio di 46 certificazioni tra Dop e Igp. E proprio il Nord America USA e Canada, mercato chiave: “Due mercati – spiega la Sottosegretaria alla Presidenza della Regione, Manuela Rontini - che hanno dinamiche diverse. Da una parte, gli Stati Uniti su cui continuiamo a crescere, stante la minaccia dei dazi e che richiedono la massima attenzione, la massima allerta; dall'altra parte, il Canada che è un mercato che ci consegna numeri incoraggianti su cui potenzialmente, vista l'attenzione che hanno per le nostre DOP e e IGP, ci sono dei margini ulteriore di crescita importante".

Nel video, le interviste all' Assessore regionale all'Agricoltura e all'Agroalimentare, Alessio Mammi; al Presidente della Fondazione Casa Artusi, Andrea Segrè e alla Sottosegretaria alla Presidenza della Regione, Manuela Rontini.









