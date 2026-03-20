LA FIRMA Regione Emilia-Romagna, patto per la prevenzione dei crimini d'odio Siglato il protocollo d'intesa con il Comune di Bologna e le istituzioni del mondo della giustizia

Rafforzare il supporto alle vittime dei crimini d’odio e formare i giovani per evitare che questi reati continuino a verificarsi. Questi gli obiettivi del primo protocollo d’intesa, siglato dalla Regione Emilia-Romagna con il Comune di Bologna e le istituzioni del mondo della Giustizia, volto al contrasto dei comportamenti violenti motivati dalla discriminazione. Obiettivo: creare iniziative giuridiche, educative e istituzionali in tutta la regione, nella consapevolezza che il contrasto ai crimini d’odio richiede un impegno condiviso tra istituzioni, professioni, scuola e territorio. Tre le parole d’ordine: formare, prevenire, sostenere chi subisce le discriminazioni.

“Sappiamo quanto purtroppo i crimini d'odio oggi colpiscano: la discriminazione, la violenza, anche nel rapporto con le nuove tecnologie. È molto importante che tutte insieme le istituzioni - sia coloro che amministrano la giustizia, sia gli enti territoriali - lavorino insieme per contrastarli”, ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, a margine della firma.

L’intesa, promossa da Procura Generale e Corte di Appello di Bologna e firmata anche da Ordine degli avvocati e Ordini forensi, è aperta all’adesione di ulteriori istituzioni, enti locali, università, scuole e associazioni. Negli ultimi 10 anni in Regione sono stati 191 i procedimenti penali che hanno visto tra i capi d’accusa anche un reato d’odio. Ma la sensazione degli operatori è che il sommerso sia ancora tanto. “Viviamo purtroppo un momento in cui vediamo il linguaggio della politica che usa l'odio come strumento per imporre agli altri qualcosa. Abbiamo bisogno di prevenire, contrastare l'odio a partire dai più giovani, dalle scuole. La violenza giovanile di cui tutti parlano oggi è soprattutto attorno al bullismo, al cyberbullismo, alla discriminazione di genere. È molto importante lavorare su questo, sostenendo le vittime e soprattutto facendo tanta prevenzione ed educazione nelle scuole”, afferma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

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