EMILIA-ROMAGNA Regione: prime indiscrezioni per la successione a Bonaccini

Regione: prime indiscrezioni per la successione a Bonaccini.

I giochi sembrano quasi fatti in Emilia-Romagna per chi nel centrosinistra può correre per le prossime regionali: il profilo e il nome sono quelli del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, del Pd. Ancora non c'è l'ufficialità, ma l'investitura è arrivata dal più quotato concorrente, l'assessore regionale Vincenzo Colla, in una intervista su il Resto del Carlino. "Sosterrò con convinzione e, mi si conceda, con entusiasmo la candidatura". A dirlo è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il primo cittadino sottolinea le "sue conoscenze e capacità amministrative forgiate nell'arena quotidiana del 'fare il sindaco'" e "l'abilità nel considerare il quadro d'insieme, oltre al singolo territorio".

De Pascale si è dichiarato "a disposizione del partito e della segretaria" e ha detto che il suo primo impegno, se dovesse correre per i vertici Viale Aldo Moro sarebbe "sulla salute pubblica, un impegno civile e morale".

Bonaccini dovrebbe salutare e dimettersi entro la settimana per poi andare a Bruxelles. Rimane da capire quando arriverà l'ufficialità su chi ambirà a succedergli per il suo schieramento. Quarant' anni da compiere il prossimo gennaio, de Pascale è attualmente sindaco di Ravenna, al secondo mandato.

Dall'altra parte, nei giorni scorsi, è scesa in campo Elena Ugolini, ex sottosegretaria all'Istruzione del Governo Monti, legata a Comunione e Liberazione. Ha detto di voler lanciare un progetto civico per le regionali. Su di lei, come possibile candidata, ancora non si sono espressi i partiti di centrodestra.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: