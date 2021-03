MISURE ANTI-COVID Regioni e governo a confronto sulle nuove restrizioni: a Pasqua probabile zona rossa in tutta Italia I fine settimana saranno probabilmente fascia arancione, con chiusura di bar e ristoranti

Nuovo confronto tra Regioni e governo, in vista delle nuove strette anti contagio. Regioni e governo tornano a confrontarsi, le misure decise e valide fino a fine mese non bastano, ne servono di nuove: sarà però difficile, visti i tempi ristretti, che le nuove limitazioni si applichino già al prossimo fine settimana, probabilmente si partirà lunedì 15 marzo. C'è anche l'ipotesi che non arrivino più con un Dpcm ma con un provvedimento di legge. Per il weekend di Pasqua si profila una nuova zona rossa in tutta Italia, come già avvenuto a Natale. Dunque limitati al massimo gli spostamenti, non saranno consentiti pranzi e incontri con più persone non conviventi. Le zone rosse dovrebbero inoltre scattare automatiche dove i contagi superino i 250 casi ogni 100mila abitanti.

L'Istituto superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico hanno chiesto al governo regole più strette per il fine settimana, sabato e domenica misure da fascia arancione, con bar e ristoranti chiusi e divieto di uscire dal proprio Comune. Il monitoraggio settimanale è atteso per domani, ed è probabile il passaggio di alcune Regioni verso un livello di restrizioni più dure, come il Piemonte che si attende di entrare in fascia rossa. Qui le misure saranno più stringenti, con la chiusura anche dei negozi di abbigliamento e calzature, e il generale divieto di uscire dalla propria abitazione, se non per comprovate esigenze.





